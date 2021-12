Jovem é morto a tiros em campo de futebol em Cosme de Farias

O jovem Ivan da Silva Sereriano Júnior, 19 anos, foi encontrado morto em um campo de futebol no bairro Cosme de Farias, em Salvador, na noite deste sábado, 24. De acordo com Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o rapaz morreu depois de ser baleado onze vezes nas costas e cabeça por volta das 22h.



O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecida.

Outros crimes

Já na madrugada deste domingo , 24, um homem ainda não identificado foi morto a tiros no bairro do Alto do Cabrito. O crime aconteceu por volta das 2h20, na rua Lígia Maria, na localidade conhecida como Dique do Cabrito. A vítima chegou a ser levada para o Hospital do Subúrbio, mas segundo a Stelecom já chegou na unidade médica sem vida.

Outro crime foi registrado pela polícia nesta madrugada. Em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, Janderson dos Santos Saturno, de 21 anos, estava no Distrito de Gurugé quando foi baleado por dois homens. De acordo com a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Janderson não resistiu aos ferimentos e morreu.

