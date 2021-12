Jovem é morto a tiros e outro é baleado no bairro da Ribeira

Um homem, de 23 anos, foi morto a tiros e o outro de 21, foi baleado no início da noite deste sábado, 17, na avenida Beira Mar, no bairro da Ribeira, em Salvador.

De acordo com a Policia Militar, policiais militares da 17ª CIPM foram acionados após denúncia de disparos de arma de fogo contra dois homens, no local. Após chegar no local, a guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro às vítimas. A equipe médica constatou a morte de uma das vítimas no local, a outra foi socorrida para a UPA do bairro.

Conforme o Boletim Diário da Secretaria de Segurança Pública, a vítima fatal foi reconhecida como Gilberto Ferreira dos Santos Neto, já o outro homem baleado na ação foi identificado como Antônio Henrique dos Santos Ferreira.

Segundo a Polícia Civil, a autoria do crime foi atribuída a um homem, não identificado, que já chegou no local atirando, enquanto as vítimas conversavam.

A 3° Delegacia de Homicídios (DH) irá investigar a ocorrência e apurar a motivação do crime.

