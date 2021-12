Jovem é morta após confusão entre familiares e traficante

O atirador saiu de casa gritando que iria "matar todo mundo". A arma 'negou'. O revólver calibre 38 falhou três vezes antes de liberar o projétil que matou a estudante Gabriela Gomes de Souza, de 21 anos. Depois, falhou duas vezes. Desta última, estava apontado para o rosto de um irmão da jovem.

O crime ocorreu na noite de domingo, 27, na Ladeira dos Contentes, localidade Alto da Fortaleza, na Federação. Felipe Rocha Santana, 24, o Felipe da Fortaleza, foi apontado por parentes da jovem e outras testemunhas como o autor do disparo.

Ele foi preso instantes depois dentro de um táxi durante uma blitz da 12ª CIPM (Ondina/ Rio Vermelho) na Av. Ademar de Barros, em Ondina. Segundo a assessoria da Polícia Civil, ele foi preso com 20 pinos de cocaína, três porções de maconha e R$ 65.

Era por volta das 21h e a família estava reunida em comemoração pela páscoa na casa dos pais de Gabriela, na Rua Fortaleza, na mesma localidade. Tudo começou quando Felipe, que não participava da festa, pediu a um primo da jovem para ir comprar uma garrafa de uísque no supermercado Bompreço, na Av. Anita Garibaldi.

O rapaz se recusou e ele começou a agredi-lo, inclusive, com coronhadas. Moradores interferiram e o rapaz conseguiu entrar na casa dos pais de Gabriela, onde mora.

"Felipe tentou entrar na casa. Disse que iria matá-lo dentro da residência. Mas acabou indo para casa dele [na Rua Eulálio de Oliveira]", contou uma testemunha, sob anonimato.

Felipe foi indiciado por tráfico e homicídio. Ele já tem passagem por roubo, diz a polícia (Foto: Divulgação l Polícia Civil)

Matador agiu em trio

Gabriela, parentes e amigos foram ao Largo do Campo Santo chamar a polícia logo em seguida. Na volta, quando o grupo descia a Ladeira dos Contentes, Felipe saiu de casa e os seguiu dizendo que iria atirar e matar todo mundo. Ele estava em companhia de Emerson, o Iaia, e Francisco, o Mil Grau.

Emerson, que é primo de Gabriela, incentivou Felipe a atirar no grupo, conforme relatos. O único projétil disparado acertou a cabeça da jovem. Ela foi levada por policiais da 41ª CIPM (Fedração) ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu. Em ocorrência registrada no HGE, consta que Felipe atirou no primo de Gabriela e ela se jogou na frente.

