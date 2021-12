Jovem é libertado após sequestro em Salvador; um homem foi preso

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 23, por volta das 11h20, após participar de um sequestro que iniciou no bairro de São Rafael, em Salvador. O carro com a vítima foi descoberto no Terminal Rodoviário de Salvador, onde um suspeito foi detido.

De acordo com as informações da Polícia Militar, policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) / Pernambués, que faziam ronda no local por conta do período natalino, perceberam um veículo suspeito e abordaram os ocupantes.

Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, três bandidos fugiram, mas em seguida a guarnição conseguiu prender um dos suspeitos e resgatar a vítima, um jovem. O nome dele, por segurança, não foi divulgado.

Com o suspeito, os policiais apreenderam R$ 13.450,00 (parte do valor referente ao resgate). O bando estava no terminal rodoviário aguardando o restante do dinheiro pedido para libertar o homem, que não teve ferimentos.

O preso foi encaminhado e apresentado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). A reportagem foi corrigida por volta das 16h.

adblock ativo