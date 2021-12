Jovem é executado na praia do Cantagalo

O ajudante de pedreiro Paulo Alexandre Figueiredo Dantas, 27 anos, foi executado com dois tiros na cabeça na tarde deste domingo, 23, na praia do Cantagalo, em Boa Viagem. Ele estava em frente ao bar Point do Cantagalo quando foi baleado com dois tiros na cabeça. "Foi muito rápido. Ele estava bebendo em pé quando chegaram e atiraram", conta uma garçonete do bar.

A dona do bar, Maria Helena de Jesus, 52, trabalha no local há oito anos e disse que nunca tinha acontecido um crime como este no período. "Depois dessa cena, nem sei como a gente vai trabalhar amanhã", ressalta. "Tinha umas 25 mesas sendo atendidas na hora. Todo mundo foi embora", completa.

A delegada Ayala Nolasco, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que ainda não há informações sobre a motivação e autoria para o crime. A vítima estava sem documentos e foi identificada por um amigo.

A Secretaria de Segurança Pública registrou 17 assassinatos na Região Metropolitana de Salvador desde às 19h de sexta-feira, 21, até às 18h deste domingo, 23.

