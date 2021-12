Jovem é executado na praia de Itapuã

Carlos André Bispo Santos, 22, foi assassinado a tiros em um trecho da praia de Itapuã, cujo acesso é pela Rua Nova Canaã, próximo ao farol.

O corpo dele foi encontrado por volta das 5h desta terça-feira, 7, com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo nas costas e na cabeça. Quatro estojos de pistola de calibre 380 foram encontrados próximo ao corpo, conforme informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Um colchão e uma mochila com roupas e documentos também foram encontrados ao lado do corpo. Populares disseram aos policiais que ele era morador de rua e costumava dormir e catar latinhas no local.

adblock ativo