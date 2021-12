Jovem é executado dentro de casa no Conjunto ACM

O jovem Lucas dos Santos Reis, 19 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 22, em sua casa, na rua do Arqueleal, no Conjunto ACM, no bairro do Cabula, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), um homem não identificado arrombou a casa e pulou a janela do quarto da vítima, disparando contra ele. A esposa da vítima, J.F.O. de 17 anos, também baleada.

Os disparos atingiram a cabeça, pescoço, tórax e braço esquerdo de Lucas. Ele foi levado pela mãe ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas já chegou sem sinais vitais a unidade. A mulher dele foi atingida no pé e também foi atendida Roberto Santos. Ela já recebeu alta.

Segundo a Stelecom, Lucas tinha passagens pela polícia e sua esposa seria usuária de drogas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).

adblock ativo