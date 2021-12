Jovem é executado com 25 tiros no Bairro da Paz

O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado com sinais de tortura na manhã desta segunda-feira, 21, no Bairro da Paz, em Salvador.

Além de uma algema plástica nos braços, havia uma corda em volta do pescoço e 25 lesões por todo o corpo provocadas por arma de fogo de grosso calibre.

O corpo estava sobre entulhos em uma estrada de barro nas proximidades do Condomínio Parque Milênio. A tatuagem de um palhaço com dentes afiados, no peito esquerdo, e outra de uma carpa com a cabeça para baixo, na perna esquerda, chamaram a atenção dos policiais do Departamento de Homicídios (DHPP) por serem associadas a determinados crimes.

A vítima possuía outras quatro tatuagens, entre as quais o nome “Val”, escrito no braço direito, e o nome ‘Zuleide’ no antebraço esquerdo.

Havia ainda o desenho de um samurai e da banda Olodum. “Alguns moradores não o reconheceram como morador da área. Foi uma execução. A motivação está sendo investigada”, afirmou a delegada Marilene Lima, do DHPP.

