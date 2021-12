Jovem é executado a tiros após deixar a casa da mãe no subúrbio

A Polícia Civil tenta identificar e prender os homens que raptaram e mataram Ramon Damasceno dos Santos, de 21 anos, por volta das 3h15 da tarde desta quinta-feira, 19, na Via Tronco, em Ilha Amarela – no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Ele foi executado com cerca de 12 tiros na cabeça, face, tórax, em uma das pernas e em um dos braços, minutos depois de sair da casa da mãe, em São João do Cabrito, também no subúrbio.

Sem se identificar, a mãe de Ramon relatou que, atualmente, ele estava morando em Periperi (bairro vizinho a Ilha Amarela e São João do Cabrito), mas, nesta quinta, foi à sua residência lhe fazer uma visita. Ele residia em Periperi há dois meses.

“A mãe não soube informar nada, não soube dizer se os suspeitos estavam de carro. Disse apenas que pegaram ele lá e o trouxeram para cá. Ela disse que depois ficou sabendo que tinha um corpo aqui”, contou a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP).

Tráfico de drogas

De acordo com a delegada, a mãe de Ramon disse não saber o que teria motivado a morte brutal do filho, nem quem poderia tê-lo raptado e o assassinado. “Ela disse que ele já havia se envolvido com o tráfico de drogas, mas já estava afastado há algum tempo do crime”, disse Marilene Lima.

O local onde Ramon foi executado é uma área residencial, próximo à Creche Nicuri e atrás do Parque São Bartolomeu. Nenhum morador quis comentar o caso.

