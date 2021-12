Jovem é esfaqueado e namorada sofre tentativa de estupro

Um jovem foi esfaqueado no início da noite de quarta-feira, 1º, na praia de Guaratuba, próximo ao Hiperideal, no bairro de Stella Maris. Segundo o delegado Antônio Carlos Santos, da 12ª Delegacia (Itapuã), o jovem de prenome André estava acompanhado da namorada Cátia, 26 anos, que sofreu uma tentativa de estupro.

André foi atingido com um facão no pescoço e na nuca, ainda de acordo com o delegado. As vítimas ainda não foram ouvidas pela polícia, mas, de acordo com a Central de Polícia, o casal foi agredido pelo mesmo indivíduo.

Uma guarnição da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) chegou a atender a ocorrência no local. Contudo, de acordo com o Major André Borges, quando os policiais chegaram o crime já havia acontecido e a guarnição apenas deu suporte às vítimas.

Ambos foram atendidos pelo Samu. Cátia foi encaminhada para o Hospital Couto Maia e André está no Hospital do Subúrbio. Segundo o posto policial da unidade de saúde, ele já foi atendido no centro cirúrgico e aguarda ser encaminhado para a enfermaria.



Os moradores do bairro já haviam alertado para a insegurança no local através de um protesto inusitado. Avisos como "Sr. ladrão, em caso de assalto, pode levar meus bens, não irei reagir" foram espalhados em placas que simulam placas de trânsito para alertar os transeuntes.

