Jovem é encontrado morto na orla da Praia do Flamengo

Um jovem foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 6, na Praia do Flamengo. De acordo com a Polícia Civil, um segurança teria dito que Ronaldo da Cruz Conceição, 24, foi assassinado por um homem que passava de carro e presenciou o rapaz cometendo um crime. Ele desceu do veículo e mandou Ronaldo ajoelhar, atirando em seguida.

Já a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) recebeu a denúncia de que houve uma troca de tiros e uma pessoa foi baleada. A polícia não descarta nenhuma das duas hipóteses. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo de Ronaldo foi encontrado com marcas de tiros no pescoço e cabeça. O crime aconteceu na rua Renato Berbet de Castro, próximo a praia.

adblock ativo