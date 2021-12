Jovem é encontrada morta na Praia de Piatã

O corpo de uma jovem foi encontrado na areia da Praia de Piatã, na orla de Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 26. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios Atlântico (DH/Atlântico). A vítima, ainda não identificada, foi atingida por um disparo de arma de fogo. Autoria e motivação estão sendo apuradas.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação da polícia (Cicom), a vítima, que ainda não foi identificada, foi localizada atrás das dunas, no trecho onde aconteceu o festival Palco do Rock.

Em nota, a Polícia Militar informou que, "por volta de 1h25, militares da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) foram informados por populares que havia um corpo do sexo feminino nas areias da praia de Piatã, situado fora do circuito do carnaval, aparentemente sem sinais vitais".

No local, a guarnição constatou o fato, isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

