Jovem é detido após agredir e tentar estuprar madrasta em Salvador

Suspeito de agredir e tentar estuprar a madrasta, Neílton Carvalho Bastos, de 21 anos, foi preso na noite da quinta-feira, 16, no bairro de Plataforma, no Subúrbio de Salvador. O caso aconteceu em Massaranduba.

A mulher, que nome teve o nome revelado, foi atingida por socos no rosto pelo agressor, informou a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-BA). Ela foi socorrida pela polícia e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Após cometer o crime, o jovem tentou fugir do flagrante, mas foi localizado tempo depois. Neílton foi apresentado na Central de Flagrantes, na Av. Tancredo Neves.

adblock ativo