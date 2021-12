Jovem é capturado após roubar banhistas no bairro da Pituba

Lucas Andrade, de 20 anos, foi preso, no início da tarde deste domingo, 15, suspeito de assaltar banhistas em praia no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi capturado pouco tempo depois de ter roubado duas mulheres.

Policiais militares passavam pela praça Marconi quando as vítimas informaram que um homem tinha levado seus pertences, enquanto se banhavam no mar. Em seguida, o supeito foi capturado.

Com ele, foram encontrados celulares, óculos, dinheiro, entre outros itens. As vítimas reconheceram o suspeito e tiveram os bens devolvidos. Lucas, que é morador do Nordeste de Amaralina, foi apresentado na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

Material encontrado com suspeito foi devolvido às vítimas (Foto: Divulgação | SSP)

