Jovem é baleado durante troca de tiros na Santa Cruz

Um jovem foi atingido por bala perdida durante um confronto entre policiais e bandidos na Santa Cruz, na fronteira com o Vale das Pedrinhas. Alisson Nobre Ferreira, 18 anos, foi baleado na cabeça na noite desta terça-feira, 11.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), viaturas da unidade 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na rua 26 de Abril, no bairro de Santa Cruz.

Na ocasião, os militares se depararam com três homens armados, que, ao avistarem a guarnição, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve revide, mas os suspeitos conseguiram fugir. O crime aconteceu por volta das 22h30.

Ainda segundo o órgão, Alisson, que estava acompanhado do tio, acionou a guarnição pedindo socorro por ter sido atingido de raspão na cabeça. O jovem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, e não há informações sobre o seu estado de saúde.

adblock ativo