Jovem é baleado ao visitar namorada e acusa ex, que é guarda civil

Por uma questão de sorte e esperteza, nesta terça-feira, 29, o estudante Marcelo de Oliveira Rebouças, 18 anos, pode contar com detalhes a tentativa de homicídio sofrida por ele na noite da segunda-feira, 28, no bairro da Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa.

Ele foi atingido por um tiro de raspão no abdômen e só não morreu porque pulou do 1º andar da casa de número 115, da Rua Nações Unidas, onde mora a namorada dele. Marcelo acusa o ex-marido da jovem, o guarda municipal José Marcos Santos Freitas, 31, de ter cometido o crime, por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-mulher.

“Minha namorada não estava em casa, mas fui lá para deixar a cachorrinha dela. Quando entrei, a deixei no chão e fiquei olhando o celular. Ela foi direto para o quarto e ficou balançando o rabo e latindo. Quando coloquei a cabeça para olhar, ele atirou a 1ª vez. Aí corri e me joguei de cabeça no telhado da casa do vizinho”, contou ele.

O estudante foi amparado por um vizinho e levado à 3ª DT (Bonfim) e depois foi conduzido pelos policiais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Roma. Ele recebeu atendimento médico e teve alta ainda na noite da segunda-feira.

Para Marcelo, o crime pode ter sido premeditado, já que, ao passar para ir à residência da namorada, por volta das 11h30 da noite, percebeu que o carro de Marcos estava estacionado na Travessa Monteiro Lobato, a poucos metros do local do fato.

Mulher sofreu ameaças

Assim como Marcelo, os pais da jovem acreditam que José Marcos fez tudo de caso pensado. “Foi Deus. Minha filha atrasou no trabalho e não conseguiu chegar cedo. Se ela tivesse chegado antes, agora estaria morta”, disse a mãe da moça, sob anonimato.

Segundo ela, a jovem estava separada de José Marcos há mais de um ano, contudo vinha sendo ameaçanda. A senhora revelou que, horas antes do crime, o ex-genro ligou para a filha e disse que entregaria o filho do casal à noite.

O menino de 3 anos estava na casa da avó paterna, na Massaranduba. A delegada Ana Virginia, da 3ª DT, não confirmou a autoria do crime, mas disse que segue investigando.

