Jovem é assassinado por engano em lan house em Águas Claras

O ajudante de carga e descarga Samuel Felipe Pereira, 21 anos, era descrito pela comunidade de Águas Claras como um jovem bom, honesto e respeitoso. O assassinato dele, na tarde deste domingo, 31, chocou os moradores. Eles acreditam que Samuel foi morto por engano, no lugar de um dos dois irmãos envolvidos com a facção criminosa Katiara.

"Ele era um menino direito, mas tem dois irmãos que são envolvidos com a Katiara. Não sei qual é o caso", disse um homem, em tom de revolta. "Vieram para matar outra pessoa e pegaram ele", contou outro.

Esta é a principal linha de investigação da polícia, segundo o delegado Euvaldo Costa, do Departamento de Homicídios (DHPP). "A versão de que os meliantes executaram a pessoa errada é a mais provável. Segundo informações, ele era evangélico, mas os irmãos eram envolvidos com o tráfico de drogas", afirmou Costa. "Foi execução mesmo, motivada pela rivalidade entre facções. Já há dois suspeitos", completou o delegado, sem dar detalhes.



Samuel foi assassinado quando acessava a internet na lan house JL - Yformática.net, no final de linha de Águas Claras. A ação durou menos de um minuto, de acordo com o relato de uma testemunha.

Era por volta de 12h30, quando o piloto parou a moto Honda Pop preta em frente ao estabelecimento. O carona desceu do veículo, entrou no local, efetuou cinco tiros contra Samuel e fugiu na mesma moto com o comparsa. "O atirador ainda parou para pegar a pistola e a carteira que deixou cair", contou.

"Quero justiça"

Ainda conforme a testemunha, o piloto da moto usava um boné, sem capacete, e o carona permaneceu de capacete todo o tempo.

"Quero Justiça pela vida dele. Era um filho trabalhador, servo de Deus, congregava na igreja comigo, queria vencer na vida. É uma dor... Essa nunca vai passar. Acabaram com os sonhos dele", desabafou a doméstica Edmarise Felipe Pereira, 46 anos, mãe de Samuel.

Moradores da localidade da Caixa D'Água, onde Samuel morava, atribuem o crime a traficantes da localidade de Vietnã, em Cajazeira 3.

