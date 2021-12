Jovem é assassinado na Praia do Meio

Entre uma garfada e outra, o celular de Lucas Rafael de Souza, 27 anos, não parava de tocar, nesta segunda-feira, 26, por volta do meio-dia. Ele almoçava em casa, no Jardim Cruzeiro, quando atendeu uma das ligações e, pouco tempo depois, saiu, dizendo apenas que iria “ tomar uma”.

Às 16h, por meio de um telefonema, familiares recebem a triste notícia: Lucas foi assassinado a tiros, enquanto bebia cerveja na Cabana do Gancho, localizada na Praia do Meio, na Boa Viagem.

Embora a faixa de areia estivesse lotada no momento do crime, o suspeito não se intimidou e executou o rapaz na frente de dezenas de pessoas. “Chegou um ‘maluco’ com o capacete na cara, por trás, e atirou duas ou três vezes na cabeça dele. Na mesma hora, o cara se saiu de moto”, narrou um guardador de carro que diz ter testemunhado a cena.

Sem tempo para esboçar qualquer reação, Lucas morreu sentado, na mesma posição em que estava antes de ser surpreendido: sentado numa cadeira plástica, ao lado de cinco garrafas e com a perna direita apoiada sobre um engradado.

No local, apenas os parentes falaram sob a condição de não serem identificados. Para o pai de Lucas, o filho sofreu um emboscada. “Armaram pra ele. Ligaram diversas vezes até ele vir. Cadê as pessoas que estavam com ele?”, questionou, com lágrimas no rosto. “Não faltaram conselhos. As amizades de hoje só dão nisso”, lamentou.

Trabalhava com um tio

Familiares relataram que Lucas atualmente fazia bicos como ajudante de um tio, na área de instalações elétricas. Até bem pouco tempo, ele trabalhava como porteiro, função que exerceu pelo período de 1 ano e 2 meses. Pai de dois meninos - um de 6 anos; outro, de 5 meses, Lucas morava com os pais e o irmão mais novo.

“Ele era uma pessoa maravilhosa. Não tenho palavras para descrever o que esse cara significa pra gente”, comentou um primo de Lucas, queixando-se que a corrente e relógio da vítima foram furtados. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pelo DHPP.

