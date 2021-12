Jovem é assassinado em frente a cemitério em Salvador

Um jovem identificado como Gustavo Pereira de Jesus, 19 anos, foi morto na madrugada desta quarta-feira, 4, na Estrada Velha do Aeroporto, trecho do bairro de Nova Brasília, em Salvador.

De acordo com o boletim de ocorrências do Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública (Cicom), o crime, registrado pelo órgão policial por volta de 1h26, ocorreu em frente ao Cemitério Bosque da Paz.

Segundo a Polícia Militar, a 50ª CIPM foi acionada via Cicom com informações de disparos de arma de fogo nas proximidades do cemitério, situado na Avenida Aliomar Baleeiro, por volta das 2h.

Após rondas na região, as guarnições localizaram o corpo de um homem caído ao solo apresentando perfurações de disparo de arma de fogo em Jaguaribe de Nova Brasília.

A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi enviado para realizar a perícia e remoção do corpo. A motivação e autoria serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo