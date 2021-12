Jovem é assassinado a tiros em saída de show na Arena Fonte Nova

Adilson Oliveira da Silva Filho, de 22 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 26, nas proximidades da Arena Fonte Nova, em Salvador. As informações são da Polícia Civil.

Segundo populares que estavam no local, Adilson foi atingido pelos disparos durante uma confusão que aconteceu na saída do evento 'Bailão Salvador'. De acordo com levantamentos iniciais, a vítima possuía duas passagens por tráfico de drogas e chegou a ser presa pelo mesmo crime, em julho deste ano.

Ainda há informações sobre a autoria do crime e nem a motivação da briga que resultou nos disparos. A Polícia Civil informou que o caso segue sendo investigado.

