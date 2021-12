Jovem é agredido após transmissão do jogo do Brasil em Ondina

O jovem Cayan Santana foi agredido na madrugada desta quarta-feira, 3, após assistir a transmissão do jogo do Brasil, na companhia de amigos e colegas, no bairro de Ondina em Salvador. A vítima foi socorrida desfalecida para unidade semi- intensiva do Hospital Geral do Estado.

Segundo o pai do jovem, o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Ary Santana, dois homens inicialmente identificados como Guilherme Machado e Marcelo Pondé teriam sido os agressores.

Ary ainda acrescenta que “testemunhas relataram mesmo com a vítima desacordada, os agressores continuaram a chutar a sua cabeça”.

Cayan é aluno do Núcleo Preparatório Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro (POR).

