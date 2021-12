Jovem e adolescente são executados dentro de casa em Salvador

Um jovem e um adolescente foram executados a tiros por homens encapuzados dentro de casa, na noite da quinta-feira, 15, nos bairros de Santa Cruz e Nordeste de Amaralina. As vítimas são Tiago Silva de Jesus, de 20 anos, e Rian Santos Vasconcelos, 16.

Segundo a Polícia Civil, informações colhidas no local revelaram que Tiago tinha envolvimento com o tráfico de drogas, além de passagem pelo mesmo crime. Ele foi morto na rua Antônio Vidal da Cunha, em Santa Cruz. Já Rian foi assassinado na rua 6 de janeiro, no Nordeste de Amaralina.

A autoria e motivação dos crimes ainda são desconhecidas. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investigará o caso.

