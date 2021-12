Jovem e adolescente são baleados em ponto de ônibus em frente ao ferry

Um jovem e um adolescente foram baleados no ponto de ônibus na noite deste domingo, 13, por volta das 21h20, em Águas de Meninos. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações, Hudson José Pereira dos Santos, 19 anos, e J.V. dos S.N.N, 14 anos, estavam nas proximidades do Terminal de São Joaquim quando foram baleados.

Hudson foi atingido nas pernas, braço e lombar. Já o adolescente foi baleado nas pernas. Os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, e não há informações sobre o estado de saúde deles.

A polícia não soube informar a motivação e autoria do crime.

