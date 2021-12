Jovem desaparece durante banho de mar na praia de Amaralina

Reinaldo Lima dos Reis, de 20 anos, desapareu na tarde desta quinta-feira, 14, depois de ter sido visto se afogando enquanto tomava banho de mar na praia de Amaralina, na orla de Salvador.

Ele estava com um grupo de amigos, que decidiram entrar na água e acabaram sendo arrastados pela correnteza. O mar revolto dificultou a volta deles para a areia. Reinaldo submergiu e não foi mais encontrado.

Segundo o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), equipes dos grupamentos Aéreo da Polícia Militar (Graer) e Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local, mas até as 18h30 o corpo do jovem não havia sido localizado.

