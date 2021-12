Jovem desaparece após sair para trabalhar no bairro da Pituba

O aprendiz administrativo Murilo Sérgio Ramos de Oliveira, 20, encontra-se desaparecido desde a última segunda-feira, 15. O jovem tem 1,73 de altura, usava calça jeans clara, sapato preto e mochila cinza, com puxador de metal.

Durante busca, a família rastreou o cartão de transporte por meio do SSA Card. O último uso foi registrado na linha Estação Pirajá/Pituba.

Segundo Marly Ramos, mãe do jovem, “ele saiu para trabalhar por volta das 7h40, e não voltou pra casa”. No dia do desaparecimento, Murilo chegou ao trabalho e prestou serviços normalmente. De acordo com o Recursos Humanos (RH) da empresa, o rapaz bateu o ponto às 12h05, como era de costume.

Isabel Ramos, 21, irmã do desaparecido, iniciou as publicações em redes sociais a partir da meia-noite de terça-feira.“Ele já não atendia nossas ligações. Uma amiga ligou para ele por volta das 14h, e me falou que ele não tinha atendido. Nós utilizamos o aplicativo de localização em tempo real, o Life360, mas o celular dele foi desconectado”, relata a jovem.

A família buscou em hospitais da capital, como o Hospital Municipal de Cajazeiras, delegacias policiais das redondezas da Estação Pirajá, mas o jovem não foi encontrado.

