Jovem desaparece após afogamento no Parque de Pituaçu

Um jovem de identidade desconhecida desapareceu após se afogar na lagoa do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, no início da tarde deste domingo, 28. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o afogamento foi testemunhado por um vigilante do local, que informou que um menino aparentando 15 anos, submergiu na lagoa e não foi mais visto.

Uma equipe de resgate do Núcleo de Mergulhadores do Corpo de Bombeiros faz buscas no local pelo jovem. As causas do afogamento são desconhecidas.

Dupla some na Barra

Um corpo foi encontrado na areia da praia da Barra na manhã deste domingo, 28. O Corpo de Bombeiros suspeita que seja de um dos jovens desaparecidos desde sexta-feira, 26. No entanto, somente o Departamento de Polícia Técnica (DPT) pode confirmar a identidade da vítima.

Rafael Rodrigues Ventura, 14 anos, e Antônio Carlos da Costa da Silva, 17 anos, estavam jogando futebol com um grupo de amigos na areia da Praia da Barra, na noite de sexta quando a bola caiu no mar. Os dois e mais um outro adolescente entraram na água para buscar o brinquedo e desapareceram na correnteza. O terceiro jovem, não identificado, conseguiu retornar.

