Jovem de 24 anos morre após ser picada por formiga

A estudante de medicina Michelle Giannine Teixeira do Valle, de 24 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 23, após ser picada por uma formiga. O caso ocorreu na casa onde ela morava em Salvador.

De acordo com informações do blog do Marcelo, a jovem, que era filha do ex-vereador Márcio Ribeiro do Valle e neta do ex-prefeito de Pilão Arcado, já falecido, João Ribeiro do Valle, sofreu um choque anafilático e chegou a ser socorrida para o Hospital da Bahia onde a morte cerebral foi decretada.

A Câmara de Vereadores de Pilão Arcado emitiu nota de pesar e luto oficial por dois dias.

