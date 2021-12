Jovem de 20 anos forja sequestro para extorquir dinheiro da mãe

Lucas Figueredo Cruz, de 20 anos, foi preso nesta quinta-feira, 14, após planejar o próprio sequestro para extorquir dinheiro da mãe. Ele estava em uma casa, localizada no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador, com dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, quando foi detido por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

De acordo com a polícia, a mãe de Lucas esteve na delegacia para registrar o sequestro do filho, que teria ocorrido na manhã de quarta, 13. Segundo ela, os suspeitos pediram a quantia de R$ 2.400 mil para libertá-lo. Porém, segundo as investigações da polícia, este era o valor que Lucas devia aos traficantes, que estavam com ele no momento da prisão.

Ao perceber a chegada da polícia, um dos criminosos conseguiu fugir, mas Gleidson de Jesus Souza foi capturado. Questionado sobre as armas que apareciam em fotos enviadas à mãe da suposta vítima, Gleidson levou os policiais até outra casa, localizada no mesmo bairro, onde foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições.

Lucas foi autuado por extorsão e Gleidson por posse ilegal de arma de fogo. Ambos passarão por audiência de custódia nesta sexta, 15. O revólver foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo