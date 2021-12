Jovem de 20 anos é morto com mais de 40 tiros em Narandiba

O envolvimento com o tráfico de drogas motivou a execução brutal de Vitor Santos Aragão, 20 anos, na noite do domingo, 17, na 2ª Travessa Luiz Cabral, no bairro de Narandiba - na localidade do Buracão -, segundo investigações da Polícia Civil.

Ele foi assassinado com mais de 40 tiros, após ser retirado de dentro de casa, na Rua ACM, no mesmo bairro, por cerca de 20 homens armados. Os criminosos, que ainda não foram identificados, chegaram ao local às 23h20.

Conforme a polícia, TNS, como o jovem também era conhecido, tinha uma forte ligação com a criminalidade, embora nunca tivesse sido preso.

"Era um traficante com a atuação muito forte em Narandiba. O apelido dele quer dizer Tancredo Neves, Narandiba e Saboeiro", revelou um policial civil da 11ª Delegacia de Tancredo Neves. O investigador não soube informar se o apelido de Vitor tinha relação com as áreas na qual ele atuava.

O major Raimundo Guerra, comandante da 23ª CIPM (Tancredo Neves), afirmou que, no local onde TNS foi executado, é comum os moradores presenciarem grupos de homens armados. "Evitamos muitas mortes nesta localidade. Sempre recebemos chamados da população informando que suspeitos armados estão na rua", diz o major.

Segundo ele, os bairros de Tancredo Neves, Arenoso e Engomadeira têm acesso para o Buracão. Enquanto a reportagem estava na 23ª CIPM conversando com o comandante, policiais da companhia e da Rondesp Central foram à localidade para averiguar a denúncia de que 20 homens armados estavam transitando na comunidade.

Até o final da tarde, o corpo do jovem permanecia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML) aguardando familiares. Até a noite, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pelo delegado Marcelo Sansão, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

adblock ativo