Jovem de 19 anos é amarrada e baleada no bairro da Cidade Nova

Uma jovem de 19 anos, que não teve a identidade revelada, foi amarrada e baleada em via pública, no bairro da Cidade Nova, em Salvador, na noite de sábado, 12. O crime aconteceu na rua Sete de Janeiro. O autor do disparo não fugiu e, até a tarde deste domingo, 14, foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, mas quando chegaram ao local a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme a PM, a jovem foi encaminhada para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no bairro do Pau Miúdo. O seu estado de saúde não foi informado. O motivo e autoria do crime são desconhecidos.

