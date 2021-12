Jovem de 16 anos é baleado no bairro do Rio Vermelho

Um adolescente de 16 anos foi baleado, por volta das 23h50 desta segunda-feira, 12, na rua Guedes Cabral, próximo à colonia de pescadores no Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem, que não teve a identidade revelada, foi atingido nas nádegas e no braço. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, na avenida Vasco da Gama, por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), há informações de que o rapaz teria sido vítima de um assalto, mas a Polícia Militar não confirmou o fato até o momento.

Guarnições da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ª CIPM/Ondina/Rio Vermelho) realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

