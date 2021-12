Jovem de 16 anos é apreendido com 40 kg de drogas

A Polícia Civil apreendeu 40 kg de drogas entre cocaína, crack e maconha em posse de um jovem de 16 anos no bairro do Pero Vaz em Salvador. Na apreensão do adolescente, que ocorreu no último sábado, 23, dentro de um imóvel na Rua das Larvas, também foram encontradas quatro balanças de precisão, uma submetralhadora e vários chips de celulares, segundo informou a Polícia Civil.

Ele foi conduzido à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) por uma equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que se dirigiu ao local para apurar denúncia sobre tráfico de drogas.

De acordo com a titular da DAI, delegada Claudenice Mayo, em depoimento o garoto não informou de quem eram as drogas. Ainda segundo a delegada, a investigação sobre a origem do material apreendido ficará a cargo do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). O jovem foi encaminhado à 1ª Promotoria da Infância e Juventude para adoção de medidas sócioeducativas.

