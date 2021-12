Jovem de 15 anos é morto na Fazenda Grande do Retiro

O adolescente Thalisson Conceição Duarte, de 15 anos, foi a sétima pessoa executada este mês na Fazenda Grande do Retiro, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/BA).

Ele foi morto a tiros por dois homens, na tarde desta quarta-feira, 24, na Travessa Gil, transversal da Rua Candinho Fernandes - a poucos metros de casa. Conforme a Polícia Civil, informações dão conta que o garoto tinha envolvimento com o tráfico de drogas e cometia roubos no bairro.

Durante o levantamento cadavérico, os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram no bolso dele uma pequena porção de maconha e R$ 45. Ainda de acordo com a polícia, Talisson tem um irmão que saiu há poucos dias da cadeia, no entanto não foi informado por qual crime ele estava preso.

No local, apesar de muitos curiosos, ninguém quis comentar o fato. A mãe do adolescente acompanhou todo trabalho da polícia, mas não falou com a reportagem de A TARDE.

Outros crimes

Além dos mortos, Adriana Carmen dos Santos, 18, e seu irmão, um adolescente de 16, foram baleados, na segunda, 15, na Rua Candinho Fernandes, e permanecem internados no Hospital Geral do Estado (HGE).

Os delegados Nilton Tormes, da 4ª Delegacia de São Caetano, e Reinaldo Mangabeira, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BATS), investigam se alguns dos crimes têm ligação com a disputa entre traficantes de drogas rivais por pontos de vendas.

adblock ativo