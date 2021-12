Jovem da Vila Laura encontrou macaco

Um dos quatro casos de febre amarela em macacos confirmados, em Salvador, foi no bairro da Vila Laura. O animal infectado morreu no último dia 17, oito dias após ser encontrado pela estudante Deiseane Moutinho, 18 anos, na rua João Andréa, na localidade do Baixão, atrás da Vila Militar do Matatu. O laudo com a causa da morte do macaco saiu na última segunda, 27, dez dias após o óbito.

Segundo a jovem, quando foi localizado, o animal estava debilitado, se batendo muito e espumando pela boca. “Ele estava no chão. Pensei que tinha caído das costas da mãe ou tinha tomado choque. Parecia que estava com convulsão, mas não imaginei que era febre amarela”, disse ela.

Deiseane levou o macaco para casa, na Vila São Luiz, e só acionou o Ibama no dia 12, quando percebeu que ele não melhorava. No mesmo dia, policiais ambientais estiveram na residência dela e o resgataram. Ela foi informada da morte do bicho ainda no dia 17.

Na última segunda, representantes da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) entraram em contato com a estudante para informar a causa da morte do macaco. Eles também estiveram na residência dela para verificar se os moradores tinham apresentado algum sintoma e os orientaram a procurar o Hospital Couto Maia, no Monte Serrat, caso manifestem algum sintoma. Deiseane e os familiares ainda não se vacinaram.

Na tarde desta quarta, 29, agentes foram à casa da jovem para concluir as três etapas da profilaxia, também realizada na rua onde ela mora e onde o macaco foi achado. A vacinação na comunidade está programada para ocorrer no início da manhã desta quinta, 30.

Segundo Sebastião Almeida, presidente da associação de moradores, as pessoas podem se vacinar no shopping Vila Verde, na rua Raul Leite, na igreja católica Jesus de Nazaré, na rua Dr. Mario Rêgo dos Santos, e no Centro Espírita Pousada da Fraternidade, Caridade e Amor, no conjunto Laura Catarina.

adblock ativo