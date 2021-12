Jovem dá à luz em praça no Uruguai

Uma mulher deu à luz na praça do final de linha do Uruguai, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 15. O parto foi auxiliado pelo sargento da Base Comunitária de Segurança (BCS/Uruguai) do bairro, Francisco Lázaro da Costa.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais da unidade foram acionados por familiares da mulher que estava em trabalho de parto. Ela tentou chegar atá a base para solicitar uma viatura, mas teve que sentar no banco da praça, onde deu à luz.

Após o procedimento, a mãe e o bebê - um menino - foram levados para a maternidade Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas, para receber os devidos cuidados.

