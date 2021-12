Jovem baleado na Fazenda Grande teve o pai sequestrado e morto

A mãe de Darlisson de Oliveira Carvalho, de 19 anos, acredita que o atentado sofrido pelo filho na tarde desta quarta-feira, 31, em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, pode estar relacionado com a morte do pai do jovem, Darlan Gonçalves Carvalho, 40, em dezembro do ano passado.

“Acredito que tem ligação. Meu marido foi sequestrado e morto, meu filho denunciou alguns policiais. Eles [criminosos] pediram R$ 100 mil de resgate, mas a gente não tinha e eles fizeram isso”, contou a professora de 40 anos, pedindo para ter o nome preservado.

Conforme ela, o marido foi sequestrado em 6 de dezembro de 2016, quando seguia para Arembepe, em Camaçari, para comprar algumas peças de carro.

Darlisson foi baleado no rosto, abdômen e braço direito, por volta da 1h, dentro de uma loja de sandálias, na Rua Melo Morais Filho. Até a noite desta quarta, ele seguia internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações da Central de Comunicação das Polícias (Centel), o crime foi praticado por um homem, ainda não identificado, que chegou ao local pilotando uma moto de dados ignorados.

Abalada, a mãe do rapaz afirmou que, após a morte do marido, o irmão dela recebeu algumas ameaças. No entanto, ela não soube informar se o filho também vinha sendo ameaçado. “Não sei. Ele nunca me falou nada, nunca disse nada. Ele é um menino muito calado”, disse a mulher.

Crimes em família

De acordo com registro da Polícia Civil, o pai de Darlisson tinha envolvimento com a criminalidade, inclusive já havia sido preso por roubo a banco. Já o jovem tem passagem na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

A tentativa de homicídio contra Darlisson é investigada pela 4ª Delegacia (São Caetano).

Crimes em Camaçari

A professora revelou que os responsáveis pela morte do marido são os mesmos suspeitos de sequestrar, em 14 de dezembro de 2016, em Camaçari, uma mulher e seu filho, um bebê de 3 meses.

À época, os soldados da PM Jonas Oliveira Gois Júnior (lotado na 35ª CIPM/ Iguatemi), Henrique Paulo Chaves Costa (Batalhão de Guardas) e Ronaldo Pedro de Souza (Subcomando da PM) e Diogo de Souza Ricardo foram presos suspeitos de sequestrar mãe e filho.

Segundo a Polícia Civil, a mulher é irmã de um traficante que devia R$ 300 mil ao grupo.

