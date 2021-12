Jovem assassinado em Itapuã tem mais de 50 lesões de tiro

Um rapaz de 23 anos foi morto na manhã desta quarta-feira, 29, em Itapuã. De acordo com a polícia, foram encontradas mais de 50 perfurações de entrada e saída de balas na vítima.

Felipe de Jesus Souza dirigia um Corsa Classic quando foi surpreendido por quatro homens armados em um Golf branco. O grupo fechou o carro da vítima na rua Tenente Beto e atirou contra ele.

Felipe ainda conseguiu correr, mas foi perseguido pelos bandidos e morto na rua Angélica, que fica a menos de um quilômetro da casa onde mora.

A delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), trabalha com a hipótese de execução. Ela ainda apura a autoria e a motivação do assassinato.

De acordo com a delegada, Felipe não tem passagem pela polícia. Ela disse que a mãe do jovem afirmou que ele iria se mudar, mas ela não sabia o motivo nem para onde.

Familiares dele divergiram sobre a profissão do rapaz, apontado que ele era jardineiro ou vendedor de roupas. Peças de confecção foram encontradas no fundo do carro.

