Jovem assassina irmão com uma facada no peito

Isaque Silva dos Santos, de 18 anos, assassinou à faca, na manhã desta segunda-feira, 11, seu irmão Hamilton César dos Santos Filho, de 17. O crime aconteceu em Praia Grande, no subúrbio, por volta das 8h30 e foi presenciado pela avó dos irmãos, a doméstica Maria Aparecida da Silva, de 56 anos.

A versão contada à polícia é que Hamilton se desentendeu com Isaque após este ser flagrado em sua cama mantendo relações sexuais com sua cunhada (companheira do próprio Isaque). Na discussão, Hamilton foi esfaqueado no peito. Isaque e a companheira, uma adolescente de 15 anos, viviam com Hamilton em uma casa na Rua Ademir Peixoto.

Relato

"Os dois começaram a discutir. Isaque pegou uma faca e escondeu nas costas. Mas eu não percebi. Só vi quando ele já estava esfaqueando o irmão. Só foi uma facada, mas foi certeira no coração", contou a avó, inconsolável. "Oh, meu Deus! Você não sabe a dor que é. O coração da gente dói, dói, dói. Parece que tem pregos furando sem parar", desabafou ela, aos prantos.

Enquanto alguns moradores ajudavam a família a levar Hamilton à UPA de Escada, outros seguravam Isaque até a chegada da polícia. A companheira dele, contou um familiar, saiu do local como se nada tivesse acontecido.

Isaque era usuário de crack e vivia na casa 'de um e de outro' na Baixa da Soronha, em Itapuã, segundo a família. "O irmão foi lá buscá-lo, tirou do crack e ele faz uma covardia dessa", disse o tio Everson Pereira, 23.

De acordo com a delegada Marilene Lima, do DHPP, Isaque estava jurado de morte por traficantes quando o irmão foi buscá-lo para morar com ele. Hamilton ganhava R$ 200 por semana e usava parte desse dinheiro para equipar a casa. Segundo a avó, ele não tinha mulher, mas se preocupava com o irmão, que já tinha.

