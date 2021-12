Jovem acusado pela morte de PM teria matado outro policial

O adolescente apontado como autor do assassinato do capitão da Polícia Militar, Anativo Manoel da Conceição Neto, 33 anos, morto nesta segunda-feira, 20, também é acusado de ter matado outro policial, de acordo com o delegado Antônio Cláudio Oliveira, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "É o mesmo que matou o soldado da PM reformado Joil, há alguns meses", afirmou o delegado Antônio Cláudio Oliveira.

O corpo do capitão, ex-marido da cantora de arrocha Nara Costa, será sepultado nesta terça-feira, 21, às 15 horas, no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas. Ele foi assassinado após reagir ao assalto praticado por um adolescente de 17 anos. O garoto queria levar o carro da vítima, um Renault Sandero. O crime foi na Baixinha de Santo Antônio, no Cabula.

Subcomandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (Barbalho), o capitão foi casado com a cantora de arrocha Nara Costa. O PM aguardava o carro ser lavado quando foi ameaçado pelo adolescente. O policial tentou segurar a arma, mas foi baleado na testa.

O rapaz fugiu em direção ao Campo do Águia, sem levar o carro. O garoto estava vestido com a camisa do uniforme de uma escola estadual e carregava uma mochila de onde tirou o revólver usado para matar o policial.

Casamento - Anativo Manoel da Conceição Neto foi casado por seis anos com a cantora Nara Costa. O casal tem uma filha de quatro anos. "Estou sem palavras. Não sei nem o que dizer. Nos separamos há dois meses. A morte dele me pegou de surpresa. Espero que a causa seja esclarecida", disse a cantora.

Jean Alves, que trabalha na produção de Nara, disse não saber nada a respeito do caso. "Vamos esperar o desenrolar das investigações. A gente não sabe o motivo do crime".



De acordo com seu perfil no Facebook, Anativo estava noivo de outra mulher. Ele publicou no último fim de semana fotos do seu noivado e lua de mel.

