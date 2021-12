José Faro: Cheguei onde estou pela filosofia de atender bem

Thiago Texeira l Ag. A TARDE Seu Pepe com a mão na massa: “Tudo o que eu tenho na vida está na Bahia”

Em 1957, José Faro tomou o único caminho que lhe restava. Aos 14 anos, quando embarcou com dois irmãos em um navio que vinha para a América, a decisão estava tomada: iria vencer. Fora vencido antes pela pobreza e a falta de perspectivas na região da Pontevedra, na Galícia. Assim o jovem se tornou mais um entre os 750 mil espanhóis que atravessaram o Atlântico para tentar a sorte no Brasil. Há 45 anos, deixou de ser mais um na multidão. Ele é seu Pepe, um dos mais bem-sucedidos comerciantes da Bahia.

A Perini é a obra-prima de Pepe, e ele diz que não poderia esperar mais que isso da vida. Entretanto, bastam alguns minutos junto a ele na pracinha da loja master na Vasco da Gama para perceber que o homem conseguiu mais que um estabelecimento lucrativo. Jorge Amado, o ilustre baiano que dá nome ao espaço, foi um dos muitos amigos que o espanhol fez na Bahia.

Bem-humorado, tem ar de bonachão. O que mais chama atenção ao ver seu Pepe entretido nos cumprimentos matutinos é o quanto ele parece gostar de tudo aquilo. O netinho recebe um beijo do vovô, a funcionária que empacota as compras é abraçada. “Como você está, minha querida?”, pergunta a uma cliente. “Este aí vai deixar a barba crescer para ser o Papai Noel da Perini”, brinca com outro. “Eu tenho mais de cem netos”, ri, contando que muitos clientes apresentam ele aos filhos como o avô Pepe.



Pai e ídolo - “Ele é o meu ídolo, em quem eu me espelho em tudo”, diz o empresário André Faro sobre o pai. Hoje diretor administrativo da Perini, André começou criança nos negócios da família. A trajetória do pai foi de grande influência na vida dele. Sandra, a filha de Pepe, também é diretora da Perini. O patriarca garante não ter pressionado os filhos a seguirem o caminho dele, mas, de acordo com André, trabalhar junto com o pai é um orgulho.

Pepe tem parentes na Espanha, mas a família dele está aqui. “Tudo o que eu tenho na vida está na Bahia”, conta. No único momento em que guarda o sorriso durante a entrevista, ele conta que a mãe não chegou a vê-lo vitorioso. “Ela esteve no Brasil, mas voltou para a Espanha. Quando morreu, eu ainda estava no meio do meu caminho”, recorda.

Das 7h da manhã até as 22h, quando está no local, ele não para. A produção começa logo cedo, já que grande parte dos dois mil itens de fabricação própria são produzidos na unidade da Vasco da Gama. “O que é que um padeiro pode fazer da vida a não ser trabalhar?”, pergunta. Seu Pepe também faz questão de circular pela loja para verificar de perto a qualidade do que está sendo oferecido aos clientes. “Acho que cheguei onde estou pela filosofia de atender bem e porque aprendi a fazer pão”. O hábito, por sinal, ele mantém até hoje. “As pessoas acham que chamar alguém de padeiro é pejorativo, mas é uma profissão muito bonita”.

Seu Pepe gosta de dizer que veio realizar o “sonho da América”. Mas antes dele, teve de superar o pesadelo de ser imigrante. “A viagem foi difícil, mas a chegada foi pior ainda”, lembra. Não conhecia nada. A língua, a cultura e o contato com a raça negra foram para ele um grande choque. Se hoje o povo da Galícia está bem inserido na cultura baiana, não era assim na década de 50. “As pessoas diziam ‘olha o galego’, e isso era algo pejorativo. É como um ser estranho que estava entrando no ninho”, recorda-se.



A despeito do começo difícil, a história de José Faro não é feita de ressentimentos. A primeira impressão foi substituída por uma outra: “Se existe um lugar no mundo com um povo bondoso, este lugar é a Bahia”.



Um longo caminho - O caminho até se tornar a principal referência de panificação, salgados e doces na Bahia foi longo. O primeiro emprego de Pepe foi como entregador de leite e pão. “Não havia carro na época. A gente levava os materiais na cabeça”. A disposição do jovem chamou a atenção dos patrões e depois de um tempo o espanhol mudou de função e foi aumentando o conhecimento sobre a panificação.

Quando aprendeu a fazer pão, Pepe percebeu o que gostaria de fazer pelo resto da vida. “O grande segredo está em fazer aquilo que nós gostamos”. O caminho estava traçado, e, em 1964, a família Faro compra a Panificadora Elétrica da Barra, “tudo fiado”.

Com olhar aguçado para os desejos do cliente, ele permitiu que as pessoas tivessem acesso às mercadorias primeiro e pagassem depois, como se faz hoje na maioria dos supermercados. Nascia a primeira padaria do Brasil com autosserviço. A busca por novidades levou aos doces e sorvetes no cardápio e transformou o que era uma boa padaria na delicatessen da Bahia.



Numa parede da Perini, estão diversos prêmios e homenagens que conseguiu no decorrer dos últimos anos. O que ainda falta? Só um. “Não posso ter oficialmente a cidadania brasileira porque teria de abrir mão da que já tenho”. No coração do padeiro e de todos cuja vida ele torna mais doce e gostosa, a cidadania foi conquistada há 45 anos.

