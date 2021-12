Jornalistas denunciam policiais por agressão e truculência

O jornalista Ramon Margiolle e o cinegrafista Carlos Júnior, do site 'Informe Baiano', usaram as redes sociais para denunciar a agressão e a truculência de policiais militares na noite desta quarta-feira, 11. De acordo com eles, a situação aconteceu por volta das 19h15, na avenida Paralela, após terem flagrado um motociclista que havia sido baleado nas proximidades do Paralela Park.

Logo após o crime, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado junto com a PM. Segundo Ramon, ele filmava e tirava fotos quando os policiais chegaram de forma truculenta. "Um rapaz prestava os primeiros socorros e começamos a reportar a notícia. Então, a PM chegou e mandou o rapaz sair, porque eles que iam prestar o socorro. A partir desse momento, começaram a xingar", disse o jornalista, em entrevista ao Portal A TARDE.

Depois de mais xingamentos ao rapaz, os PMs perceberam que estavam sendo filmados e foram para cima dos jornalistas, quando obrigaram eles a apagar tudo o que havia sido gravado. "Eles mandaram apagar (as imagens) e disse que não ia apagar. Que podia levar para perícia, mas apagar não. A partir daí, ele rumou o meu celular no chão e começou a me agredir. Quebrou meus óculos e partiu minha boca", afirma Ramon.

Ainda conforme os jornalistas, os policiais ficaram no local até a chegada do tenente PM Jardel, que ordenou a retirada dos militares. Os jornalistas se dirigiram à Corregedoria da PM, no bairro da Pituba, após o tenente dizer que "não podia fazer mais nada".

Eles prestaram depoimento à polícia e foram encaminhados para o Hospital da Bahia, na av. ACM. Em nota, a PM informou que os policiais da 50ª CIPM, que atenderam a ocorrência, tentaram afastar os repórteres a pedido de um médico que prestava os primeiros socorros. Confira a nota na íntegra.

A Polícia Militar da Bahia, por meio da Corregedoria, irá apurar a denúncia de agressão feita pelo diretor de redação do Informe Baiano, Ramon Margiolle, e do cinegrafista dele no momento em que faziam a cobertura de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (11).



Segundo os policiais militares da 50ª CIPM, que atenderam a ocorrência, eles tentaram afastar os repórteres a pedido de um médico que prestava os primeiros socorros à vítima no local, sendo necessário o uso da força, enquanto Ramon e o cinegrafista alegaram que, além de agredidos, foram ameaçados pelas equipes para que as imagens registradas fossem apagadas.



O registro da ocorrência foi formalizado na Corregedoria da Polícia Militar para o início do processo apuratório, onde serão convocadas as testemunhas do fato.

