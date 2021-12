Jornalistas americanos visitam A TARDE para conhecer caderno

A experiência de A TARDE na produção de cadernos especiais no Dia da Consciência Negra passou a ter repercussão internacional. Por causa desse produto anual, os jornalistas norte-americanos Crystal Brockton e Daniel Christopher Antonie, que estão em Salvador para um intercâmbio sobre comunicação comunitária, visitaram a Redação de A TARDE, nesta quarta-feira, 29, para conhecer a experiência da produção e a história do diário centenário.

Eles foram recebidos pela secretária de Redação, Hilcélia Falcão, e por repórteres que atuam fazendo matérias sobre a temática étnico-racial no veículo. Nesta sexta, 30, às 18h30, no largo Dois de Julho, Crystal e Daniel participam de uma roda de conversas promovida pelo Instituto Mídia Étnica.

"É maravilhoso esse especial porque aumenta o alcance do jornal e traz o tema para leitores que eventualmente não leem o veículo por causa do avanço do jornalismo digital", afirmou Crystal Brockton.

Já Daniel Christopher disse que nunca viu iniciativa igual, apesar de trabalhar em um jornal totalmente voltado para assuntos ligados à questão racial. "Na mídia tradicional, é algo que só estou vendo agora", revelou o jornalista.

Em Atlanta, a dupla atua em áreas diferentes da comunicação. Crystal é repórter de uma TV universitária e produz conteúdo sobre temas variados. Já Daniel é editor de um jornal impresso e articulista de sites locais.

Na segunda etapa do intercâmbio, promovido pelo Consulado Geral dos Estados Unidos, que também terá duração de uma semana, estudantes de jornalismo do Brasil vão para o país norte-americano conhecer redações de jornais e trocar experiências.

