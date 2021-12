Jornalista Tamyr Mota reforça time de colunistas do Grupo A TARDE

Um colunismo social baseado em informação, de estilo moderno, responsável, mais opinativo e com foco em quem realmente faz a diferença, que promove desenvolvimento social e econômico. Esta é a proposta do jornalista Tamyr Mota, de 29 anos, que chega ao Grupo A TARDE para reforçar o time de colunistas, atuando nas três plataformas – portal, rádio e impresso.

Vamos buscar um novo olhar sobre os fatos sociais e empresariais Vamos buscar um novo olhar sobre os fatos sociais e empresariais

“É a coluna social sendo reinventada, buscando um novo olhar sobre os fatos sociais e empresariais. Vamos mostrar para o público personalidades que são molas propulsoras em suas áreas, sejam elas empresariais, sociais ou artísticas. Tudo com opinião bem fundamentada”, adianta Mota.

Casa Cor

O colunista já chega ao Grupo A TARDE com uma importante missão: a cobertura da pré-estreia da Casa Cor Bahia/2019, que acontece neste domingo, 20, com uma festa fechada para convidados, e do evento de comemoração dos 107 anos do Jornal A TARDE, que reúne seus convidados para um coquetel nas dependências da Casa Cor, nesta segunda-feira, 21.

“É uma honra iniciar cobrindo um momento tão importante para o grupo. Já vamos começar mostrando uma nova forma de fazer cobertura, com uma cuidadosa curadoria das imagens”, adianta.

Sócio da Total Comunicação, Tamyr Mota tem diversas experiências na área de comunicação, com foco no mercado de luxo e atuação de cinco anos como colunista social.

“Mudamos o jeito de fazer colunismo social, mais focado em fatos relevantes e criando eventos que geram conteúdo próprio”, explica o jovem colunista.

Ele vê na experiência em A TARDE uma “grande responsabilidade de representar a nova geração nesta área icônica do jornalismo, ocupada historicamente por nomes de peso”, conforme finaliza.

adblock ativo