Jornalista Maria José Quadros morre aos 61 anos

Morreu na madrugada deste sábado, 6, em Salvador, a jornalista Maria José Quadros, de 61 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão e estava internada há mais de um mês no Hospital Português, na Barra. O corpo da jornalista foi sepultado às 17 horas, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas.

Zezé Quadros, como era conhecida pelos amigos e colegas de profissão, atuou em vários jornais da capital baiana como Correio, A Tarde e Tribuna da Bahia, além de integrar a assessoria de imprensa da Secretaria de Transportes Municipal. O último trabalho da comunicóloga foi na editoria de Economia do Correio.

Em nota, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) lamentou a morte de Zezé Quadros. "Com seu talento e um texto primoroso, Maria José Quadros marcou época no jornalismo da Bahia, tanto como repórter, editora ou chefe de sucursal."

ACM Neto destaca também a convivência com a jornalista. "Foram dezenas de contatos pessoais. Aliás, Zezé Quadros conviveu muito com a minha família, entrevistando por muitos anos meu avô, o senador Antônio Carlos Magalhães, o meu tio, Luís Eduardo Magalhães, e o meu pai, Antônio Carlos Junior."

Para ACM Neto, o jornalismo baiano perdeu uma profissional exemplar. "Fica para as futuras gerações o legado deixado por Zezé Quadros, uma profissional dedicada, atenta às informações, precisa em seu texto e extremamente educada."

