Jornalista foi morto por guardador de carros

Ainda não foi encontrado pela polícia o homem que matou o jornalista Sandro Ferreira Santos, 28. Um guardador de carros conhecido como Coveiro, ou Pasta Pura, foi apontado por testemunhas como o autor do crime.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O guardador esfaqueou o jornalista no pescoço após uma confusão por causa de uma compra no supermercado Hiper Bompreço, no Iguatemi, na noite de sexta-feira, 24. De acordo com a DHPP, o suspeito está sendo procurado.

Santos foi atendido pelo Samu no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Geral do Estado (HGE).

Discussão - Segundo a tia de Sandro, Márcia Ferreira, ele comprou iogurtes no supermercado na quarta-feira e discutiu com uma atendente porque o valor da nota fiscal estava diferente do preço exibido na prateleira. Ao pedir o valor de volta, recebeu um cupom de troca de R$ 11,98.

Na sexta-feira, Sandro voltou ao supermercado para reaver o dinheiro. Ele discutiu novamente com a atendente e passou mal por causa de uma gastrite nervosa. O Samu foi chamado ao local depois que Sandro sofreu um desmaio.

Quando o jornalista estava sendo atendido pela equipe de emergência, foi atingido no pescoço pelo guardador de carros. O corpo foi levado para o HGE e reconhecido pela pai da vítima, Benedito Jesus dos Santos.

De acordo com a tia do rapaz, ele era uma pessoa calma e tranquila. "Ele não era de ter inimigos, mas lutava pelos seus direitos", disse Márcia. O corpo de Sandro foi enterrado neste sábado, 25, no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas.

Sandro se formou em Jornalismo em 2008 e estava cursando pós-graduação em Gestão de Projetos no Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).

Processo - A família quer entrar com um processo contra o supermercado. "O crime ocorreu no estacionamento deles. Deveria ter mais segurança no local", disse Márcia Ferreira.

A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria do Bompreço, mas não obteve retorno.

