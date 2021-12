Marcos Venancio Lopes Machado Jornalista flagra homem caminhando nu em avenida de Salvador

O repórter-fotográfico Xando Pereira flagrou um homem andando nu na Avenida Carybé, próximo ao aeroporto de Salvador. Em plena tarde, sem demonstrar procupação com os veículos que passavem, ele caminhou tranquilamente entre as duas pistas, até desaparecer da vista do jornalista, sem que fosse abordado por alguém.

