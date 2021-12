Jornalista de A TARDE vence categoria do Prêmio NHR Brasil de Jornalismo

A reportagem “Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase”, da jornalista Jane Fernandes, publicada em A TARDE no último dia 12 de maio, foi uma das vencedoras do Prêmio NHR Brasil de Jornalismo, anunciado na noite deste domingo, 28, em Belo Horizonte (MG). Contemplada na categoria Jornal/Revista, a matéria foi veiculada na editoria Ciência e Vida, abordando o diagnóstico e o tratamento da doença, que teve 2197 novos casos na Bahia em 2018.

“Sugeri a pauta após me surpreender com a alta prevalência da doença no Brasil. Um sinal do quanto a hanseníase é negligenciada é que mesmo nós, profissionais de imprensa, muitas vezes não conhecemos a dimensão do problema”, conta Jane Fernandes. Já durante a apuração, para ela, a maior surpresa foi entender o baixo risco de contágio da patologia, o que torna o estigma ainda mais incompreensível.

De acordo com o divulgado pela NHR Brasil, a escolha das reportagens premiadas considerou a “linguagem jornalística, aspectos éticos e inovadores e a qualidade das informações de saúde”.

Sediada em Fortaleza, a entidade é o braço brasileiro da ONG holandesa Netherlands Hanseniasis Relief, que também atua contra a doença em Moçambique, Índia, Indonésia e Nepal. Para a NHR Brasil, “o prêmio cumpre o papel de reconhecer e estimular um olhar atento dos profissionais de comunicação para o tema da hanseníase em seus diversos aspectos, do desafio no controle da transmissão às dinâmicas sociais envolvidas”.

Com outras quatro categorias, o Prêmio NHR contemplou ainda as reportagens “Na luta contra a hanseníase, o preconceito ainda é forte barreira”, do Emais Estadão (Especial Estigma); “Hanseníase – Por um acolhimento libertador”, da TV Fortaleza (TV); “Hanseníase - Vários Olhares”, da Rádio Antares (Rádio) e “Dramas da Hanseníase”, do Repórter Especial (Mídia Online).

