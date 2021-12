Jornalismo popular de A TARDE faz inclusão social

O jornal Massa!, lançado pelo Grupo A TARDE em 2010, vai completar dois anos de existência no próximo dia 18 de outubro. A criação de mais um diário vem atender a um púbico predominantemente formado por leitores das classes C e D, segundo o jornalista Paulo Oliveira, secretário de Redação de A TARDE e um dos realizadores do projeto. Trata-se de um público cujo poder de compra e necessidade de informação cresceram nos últimos anos. São potenciais consumidores de um produto com preço acessível, linguagem simples, descontraída e contundente.

Segundo pesquisa do Ibope, o Massa! está em segundo lugar em venda avulsa na Bahia e é o 22º mais vendido dentre os cerca de 90 títulos declarados no IVC (Instituto Verificador de Circulação). O diário (em formato tabloide) integra assim o rol dos mais novos jornais populares brasileiros.

Tem mercado - Oliveira ressalta que o público das classes predominantemente contempladas pelo jornal popular ainda não tem acesso pleno à internet banda larga de alta velocidade, sendo por isso uma boa fatia de mercado. Identificado com este público, o Massa! é dividido em seções que contemplam hard news (o cotidiano que envolve também a segurança da comunidade, temas de destaque econômico, nacional e internacional) além de esportes e conteúdo mais voltado para o público feminino (bastidores do mundo artístico, telenovelas, saúde, moda, diversão).

Em resumo, sua pauta não se esgota nos assuntos dos fatos policiais e esportivos, mas avança e fornece ao leitor uma diversidade de temas.

A editora-coordenadora Ana Paula Ramos destaca que o Massa! preenche uma lacuna importante no mercado editorial baiano. "O jornal trata, sem preconceitos, de temas quase sempre ignorados pela mídia tradicional e seu sucesso se deve ao grande vínculo criado com a comunidade, transformando-se em porta-voz das suas demandas". Para ela, é esta proximidade com o leitor que possibilita ao jornal atender às expectativas, oferecendo informação de qualidade aliada a entretenimento e serviço.

adblock ativo