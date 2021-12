Jornalismo em movimento no centenário de A TARDE

O jornal A TARDE comemora nesta segunda-feira, dia 15, o seu centenário de fundação. Nas bancas, neste domingo, 14, a publicação sai com o quarto caderno da série que resgata a história do jornal mais importante da Bahia e registra as transformações dos últimos 25 anos.

Hoje, a empresa que surgiu com a criação do vespertino idealizado por Ernesto Simões Filho, é um grupo de comunicação multimídia. A marca impacta mais de 1,4 milhão de pessoas diariamente e é reconhecida pela capacidade de incorporar mudanças, preservando sua identidade.

