Jornalismo baiano perde Antônio Jorge Moura

O jornalismo baiano perdeu, no início da manhã desta quarta-feira, 4, um dos seus veteranos, Antônio Jorge Moura, 65 anos, que morreu durante o sono, de infarto agudo do miocárdio, por volta das 5h.

Antônio Jorge trabalhou na área política por várias décadas, a maior parte do tempo como editor de Política no jornal Correio da Bahia (atual Correio*). Também atuou como assessor de comunicação do prefeito ACM Neto, durante alguns mandatos dele como deputado federal.

Atualmente, ele integrava a diretoria da Associação Baiana de Imprensa (ABI), recentemente eleita para o biênio 2017-2019.

O profissional também lançou, em 2014, o livro Rômulo Almeida, biografia do renomado economista baiano, que saiu pela coleção Gente da Bahia, da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Familiares informaram que o sepultamento está marcado para as 16h desta quinta-feira, 5, no Cemitério Jardim da Saudade (Brotas), Capela H..

adblock ativo